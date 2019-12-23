Yıldız Savaşları'nın son filmi 'Sykwalker'ın Yükselişi' iki günde 374 milyon dolar hasılat elde etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yıldız Savaşları'nın son filmi 'Sykwalker'ın Yükselişi' iki günde 374 milyon dolar hasılat elde etti - Son Dakika Dünya

Yıldız Savaşları'nın son filmi 'Sykwalker'ın Yükselişi' iki günde 374 milyon dolar hasılat elde etti

6 saat önce

Bilim-kurgu türünün efsane filmi Yıldız Savaşları'nın son filmi Skywalker'ın Yükselişi ilk hafta sonunu 374 milyon dolarlık gişe hasılatıyla geride bıraktı. Toplam gişede nasıl bir başarı elde edeceği merak konusu.

Yıldız Savaşları'nın son filmi 'Sykwalker'ın Yükselişi' iki günde 374 milyon dolar hasılat elde etti, System.String[]

Yıldız Savaşları'nın (Star Wars) son üçlemesinin finali olan Skywalker'ın Yükselişi gösterimdeki ilk hafta sonunu küresel ölçekte yaklaşık 374 milyon dolarlık hasılatla tamamlayarak beklentileri aştı.


Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki toplam açılış hasılatı ise yaklaşık 176 miilyon dolar olarak açıklandı. Serinin son filmi, bu rakamla dünyanın en büyük film piyasasının açılış hasılatında 12inci sıraya yerleşti.

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Yıldız Savaşları, Star Wars, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:05 
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