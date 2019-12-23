Yıldız Savaşları'nın son filmi 'Sykwalker'ın Yükselişi' iki günde 374 milyon dolar hasılat elde etti

Yıldız Savaşları'nın (Star Wars) son üçlemesinin finali olan Skywalker'ın Yükselişi gösterimdeki ilk hafta sonunu küresel ölçekte yaklaşık 374 milyon dolarlık hasılatla tamamlayarak beklentileri aştı.



Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki toplam açılış hasılatı ise yaklaşık 176 miilyon dolar olarak açıklandı. Serinin son filmi, bu rakamla dünyanın en büyük film piyasasının açılış hasılatında 12inci sıraya yerleşti.