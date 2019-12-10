Son Dakika Haberleri: Yıldız Savaşları'nın yeni bölümü 'Skywalker'ın yükselişi' için geri sayım
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Yıldız Savaşları'nın yeni bölümü 'Skywalker'ın yükselişi' için geri sayım

6 saat önce

Sinema dünyasının efsane bilim kurgu serilerinden Yıldız Savaşları'nın yeni bölümü 'Star Wars: The Rise of Skywalker (Yıldız Savaşları: Skywalker'ın yükselişi)' aralık ayının üçüncü haftası beyaz perdede milyonlarca hayranı ile buluşacak.

Yıldız Savaşları'nın yeni bölümü 'Skywalker'ın yükselişi' için geri sayım, System.String[]

Sinema dünyasının efsane bilim kurgu serilerinden Yıldız Savaşları'nın yeni bölümü ' Star Wars: The Rise of Skywalker (Yıldız Savaşları: Skywalker'ın yükselişi)' aralık ayının üçüncü haftası beyaz perdede milyonlarca hayranı ile buluşacak.


Skywalker üçlemesinin finalini yapan bölüm Direniş'in (The Resistance) özgürlük adına verdiği son büyük savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmesini anlatıyor.

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Yıldız Savaşları, Star Wars, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:01 
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