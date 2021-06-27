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Yıldız savateciler Sırbistan'da sahne alacak - Son Dakika

Yıldız savateciler Sırbistan'da sahne alacak

27.06.2021 16:21
Yıldız savateciler Sırbistan'da sahne alacak, System.String[]

Uluslararası Savate Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 13-14/15-17 Yaş Yıldızlar Savate Dünya Şampiyonası 1-3 Temmuz 2021 tarihinde Sırbistan'ın Ruma şehrinde yapılacak.

Uluslararası Savate Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 13-14/15-17 Yaş Yıldızlar Savate Dünya Şampiyonası 1-3 Temmuz 2021 tarihinde Sırbistan'ın Ruma şehrinde yapılacak.

Türkiye Savate ve Canne Federasyonu gözetiminde Yıldızlar Savate Milli Takımı oluşturuldu. Şampiyona için iyi bir kamp dönemi geride bırakıldı. Bu şampiyonada Satılmış Kibaroglu ve Hakan Kibaroglu ile maçlara hazırlanan Taha Caner Aybul (45 kg), Efe Sevinç (56-60 kg), Harun Köz (60-65 kg) ve Hatice Aslan (52-56 kg) Türkiye'yi temsil edecek.

Savate ve Canne Federasyonu Başkanı Satılmış Kibaroglu ve teknik direktör Hakan Kibaroglu açıklamalarında, Yıldızlar Dünya Savate Şampiyonası'na hiçbir devlet desteği olmadan sporcuların fedekarlığı, ailelerin desteği ve kendilerine inanan insanların katkıları ile hazırlandıklarını ifade etti.

1999'dan beri Türkiye'de savate branşının faaliyet gösterdiğini belirten iki isim, "Uluslararası Savate Federasyonu'ndan onaylı 350 antrenörlük belgesi, 200 belgeli hakem bulunmaktadır ve Spor Bakanlığına bağlandığı takdirde 35 bin savate severle türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz. 2024 yılında Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alan savate branşı aynı zamanda FISU VE COMBATGAMES üyesidir. Dünyanın en büyük doping kuruluşlarına üyedir. Şampiyonaların bitiminde çok büyük büyük ihtimalle Gençlik ve Spor Bakanlıgı bünyesine alınıp faaliyetlerimizi bu şekilde sürdüreceğiz. Camiamıza hem bu haberi hem de şampiyonalardan aldığımız güzel haberi vereceğiz. Sorumluğumuzun bilincindeyiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Yıldız savateciler Sırbistan'da sahne alacak
Yıldız savateciler Sırbistan'da sahne alacak
Yıldız savateciler Sırbistan'da sahne alacak

Dünya Şampiyonası, Sırbistan, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldız savateciler Sırbistan'da sahne alacak - Son Dakika Spor


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