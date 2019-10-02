Son Dakika Haberleri: Yıldız taekwondoculardan 3 madalya daha
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Yıldız taekwondoculardan 3 madalya daha

1 saat önce

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk taekwondocular 3 madalya kazandı.

Yıldız taekwondoculardan 3 madalya daha, System.String[]

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk taekwondocular 3 madalya kazandı.


Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi. 41 ülkeden 534 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 49, 57 ve 65 kızlarda ise 44, 51 ve 55 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 51 sporcu ile katılan Türkiye'yi ikinci gün müsabakalarında toplam 6 sıklette 6'sı erkek 8'u kız olmak üzere 14 sporcu temsil etti.


Türkiye, ikinci gün müsabakalarında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kızlar 44 kiloda Meryem Elif İyin gümüş madalya kazanırken, erkekler 65 kiloda Uğur Dekli bronz madalyanın sahibi oldu. Kendi adına aldığı kotayla şampiyonaya katılarak Türkiye'yi temsil eden Şeyma Köseoğlu da 44 kiloda bronz madalya elde etti. İlk günü 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye, ikinci gün sonunda 2'si gümüş, 5'i bronz olmak üzere 7 madalyaya madalyaya ulaştı


Şampiyonanın üçüncü ve son gününde 6 sıklette müsabakalar yapılırken Türkiye, adına 9'u erkek 13'ü kız olmak üzere 22 sporcu tatamiye çıkacak. - İSTANBUL

Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:07 Kaynak: İHA
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