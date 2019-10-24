Yıldız Teknik'e afet bilinci

Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), toplumda afet bilinci oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. ESKAT, Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda ki 3 bin 500 öğrenciye "Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi" verdi.

Eğitimde; afet öncesi tedbirler, afet sırası ve afet sonrası yapmaları gerekenler, ilk 72 saatin önemi, aile afet planının yapılması, afet ve acil durum çantasının hazırlanması, afet gönüllüsü çalışmaları, yangınlara müdahale ve deprem sırasında uygulanması gereken "Çök-kapan-tutun yöntemi" uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler, acil toplanma alanları, toplanma merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimler konularında da bilgilendirildi.