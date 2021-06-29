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Yıldız Teknik Üniversitesi aşı geliştirme çalışmasında hayvan deneylerinin ilk sonuçları bekleniyor - Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi aşı geliştirme çalışmasında hayvan deneylerinin ilk sonuçları bekleniyor

29.06.2021 14:32
Yıldız Teknik Üniversitesi aşı geliştirme çalışmasında hayvan deneylerinin ilk sonuçları bekleniyor, System.String[]

Türkiye'de pre-klinik aşamadaki 13 aşı çalışmasından biri de Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) yürütülüyor.

Türkiye'de pre-klinik aşamadaki 13 aşı çalışmasından biri de Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) yürütülüyor.

YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle bir yıldır yürüttüğü Kovid-19 aşı çalışmasındaki son durum, üniversitede düzenlenen toplantıyla duyuruldu.

Türkiye'de farklı kurumların desteğiyle yürütülen 17 yerli aşı çalışmasından biri olan YTÜ aşı geliştirme projesi, pre-klinik (klinik öncesi) aşamaya gelen 13 çalışma arasında yer alıyor.

Haziran 2020'de YTÜ yürütücülüğünde, Marmara Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesinden araştırmacıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekiple başlatılan çalışmada, hayvan deneylerinin yapıldığı pre-klinik çalışmaların sonuçları bekleniyor.

Proje kapsamında, SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkin olacağı düşünülen peptid ve rekombinant protein temelli aşı formülasyonları geliştiriliyor ve etkinlikleri inceleniyor.

Deney hayvanlarında antikor yanıtının oluşması bekleniyor

Toplantıda konuşma yapan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, aşı konusunda çalışan sayılı kurumlardan biri olmanın kendilerini gururlandırdığını belirten Yılmaz, "Burada elde edilecek birikim ve bilimsel çalışmalar, ekip ruhu bu anlamda çok değerli. Bu çalışmada bugünün sonucunu değil, gelecek on yıllara etki edecek sonuçları önemli buluyorum. Burada oluşacak yetenek ve yetkinlik, hem YTÜ'ye hem ülkemizin biyoteknoloji alanına büyük bir katkı sunacak ve yeni projeler için bizi motive edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Serap Acar Derman ise aşı geliştirme projesinin, arkasında ciddi bir bilgi birikimi bırakacak kapsamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Proje kapsamında, rekombinant proteinler ve antijenik peptidlerin yüksek saflıkta üretimleri ile bunların çeşitli yardımcı maddelerle laboratuvar ortamında bağışıklığa etkilerinin incelenmesinin başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Derman, 25 Mayıs itibarıyla deney hayvanları üzerinde çalışmaların başladığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün 11 Haziran 2021 tarihli listesinde klinik aşamaya geçen 102, pre-klinik aşamada ise 185 aşı çalışması bulunduğunu belirten Doç. Dr. Derman, şunları kaydetti:

"İnaktif, mRNA, viral vektör ve antijenik proteine dayalı çeşitli aşı çalışmaları sürüyor. Bizim projemiz diğerlerinden farklı olarak, hem rekombinant protein hem de antijenik peptid çalışmalarını eş zamanlı olarak içeren formülasyonlardan oluşuyor. Sıfır ve 28. gün olmak üzere iki doz aşılamayı hedefliyoruz. Şu anda formülasyonları uyguladığımız deney hayvanlarında antikor yanıtının oluşmasını bekliyoruz. Temmuz ayı ortalarına doğru bu yanıtları almış oluruz."

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldız Teknik Üniversitesi aşı geliştirme çalışmasında hayvan deneylerinin ilk sonuçları bekleniyor - Son Dakika


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