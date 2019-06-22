Son Dakika Haberleri: Yıldız Teknik Üniversitesi İHA yarışmasında üçüncü oldu
Son Dakika Ekonomi Haber

Yıldız Teknik Üniversitesi İHA yarışmasında üçüncü oldu

14 dakika önce

Maryland eyaletinde dünyadaki üniversiteler arasında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasında, Yıldız Teknik Üniversitesi 12 kişilik Lagari ekibi ile üçüncü seçildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İHA yarışmasında üçüncü oldu, System.String[]
Maryland eyaletinde dünyadaki üniversiteler arasında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasında, Yıldız Teknik Üniversitesi 12 kişilik Lagari ekibi ile üçüncü seçildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:28 
Maryland, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler! Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 09:42:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldız Teknik Üniversitesi İHA yarışmasında üçüncü oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]