Yıldız Teknik Üniversitesi İHA yarışmasında üçüncü oldu
14 dakika önce
Maryland eyaletinde dünyadaki üniversiteler arasında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasında, Yıldız Teknik Üniversitesi 12 kişilik Lagari ekibi ile üçüncü seçildi.
Maryland
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:28
eyaletinde dünyadaki üniversiteler arasında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasında, Yıldız Teknik Üniversitesi
12 kişilik Lagari ekibi ile üçüncü seçildi.
7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı
İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler!
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu