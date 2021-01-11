Yıldız Teknik Üniversitesi ile RoyalCert'ten iş birliği - Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi ile RoyalCert'ten iş birliği

11.01.2021 13:45

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile RoyalCert Sertifikasyon ve Muayene Hizmetleri AŞ arasında, üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek, onlara staj ve istihdam imkanı sunacak protokol imzalandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile RoyalCert Sertifikasyon ve Muayene Hizmetleri AŞ arasında, üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek, onlara staj ve istihdam imkanı sunacak protokol imzalandı.

Üniversitenin Davutpaşa yerleşkesinde düzenlenen imza törenine YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı'nın yanı sıra her iki kurumdan yetkililer katıldı.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, imza töreninde yaptığı konuşmada, YTÜ'nün Türkiye'nin lider üniversitelerinden biri olduğunu, "Ar-Ge'de lider, eğitimde lider" parolası ile yoluna devam ettiğini söyledi.

RoyalCert ile sektöre ve üniversitelere örnek olacak iş birliği için bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde bir kalite süreci var. YTÜ, Türkiye'de Kalite Yönetim Belgesi'ni alan ilk üniversite. Bunu 10 yıl önce başardık. Kaliteye inanıyoruz. Günümüz kalite çağı... Rekabette kalite ön planda olmadıkça rakiplerinizle rekabet etme şansınız yok. YTÜ'nün sürdürülebilir kampüs hamlesi var. Enerji verimliliğini maksimum seviyede tutmak ve bununla ilgili hamleleri yapmak amacındayız. Üniversitemiz, bu anlamda da öncü olmaya aday. Bu iki alanda öncelikle iş birliğine gideceğiz. Kalite Yönetim Sistemleri'nin tüm aşamaları ile yeşil kampüs-sürdürülebilir kampüs ve enerji verimliliğini yüksek seviyede tutan bir kampüsle ilgili çalışmaları RoyalCert firması ile birlikte yürüteceğiz. İş birliğinin içinde eğitimler, birlikte yol almak, staj programları, yeni bir takım programlar geliştirmek var, daha da önemlisi birlikte geliştirilen yeni bir kalite modeli var."

"Üniversitemiz ile reel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz"

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ ile reel ekonomi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu iş birliklerinin bir ayağında son derece donanımlı olarak iş dünyasına hazırladıkları öğrencilerle nitelikli istihdama daha fazla katkı sağlama, diğer ayağında ise inovasyona ve katma değer inşa etmeye odaklanan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin olacağını aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"2021 yılından itibaren üniversite olarak, bünyemizdeki ürün odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin inovasyona dönüşmesini sağlayacak üniversite-sanayi iş birliğini, tasarım, yatırım, üretim, pazarlama ve ihracat süreçlerinin tamamını destekleyecek şekilde teşvik edeceğiz. 2021 yılında YTÜ'yü ulusal alanda öncü, uluslararası alanda sıralamalarda yer alan, ülke kalkınmasına ve milli hamlesine katkı sağlayarak dünyadaki problemlerin çözümünde rol oynayan, yenilikçi ve proaktif, yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip bir üniversite haline dönüştürmek esas hedefimiz olacak. YTÜ'nün Türkiye'de öncü ve proaktif, dünya sıralamalarında yer alan üniversiteler arasında olması için çalışacağız."

Yılmaz, RoyalCert ile imzalayacakları protokol sayesinde öğrencilere daha fazla kariyer imkanı sağlayarak önemli kurumlarda staj imkanı sunmanın yanında geliştirecekleri projelerle de üniversite ile reel sektör arasında önemli bir bağ kuracaklarını aktardı.

"Stratejik bir adım olacak"

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı da Almanya, Hindistan ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 42 farklı ülkede temsilciliği olan RoyalCert'in; uzun yıllardır kalite, çevre, enerji verimliliği, bilgi güvenliği, teknik kontrol, muayene ve sertifikalandırma sektöründe faaliyet gösterdiğini anlattı.

Türkiye'de büyük öneme sahip birçok kamu ve özel kuruluş ile çalışmalar yaptıklarını, bu alanda hem pazar payı hem de önemli işlerle öne çıktıklarını belirten Namlı, "Tecrübelerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız. YTÜ ile yaptığımız stratejik iş birliği protokolü bizde büyük bir heyecan yaratmakta. Çok önemli bir protokole imza atıyoruz. Bizim için de çok stratejik bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Ortak projeler geliştirilecek

Verilen bilgiye göre, YTÜ ile RoyalCert arasında imzalanan protokol kapsamında, üniversite öğrencilerine RoyalCert'te ve referans iş yerlerinde staj imkanı sağlanacak. Öğrenciler, okudukları programa uygun iş yerlerinde 30 iş günü staj yapabilecek. Staj imkanından elektrik-elektronik, kimya-metalürji, makine, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öncelikli olmak üzere tüm fakültelerde öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek.

Zorunlu staja ek olarak, gönüllü staj imkanı da sunulacak. Gönüllü staj, mezun olduktan sonra başlayacak olan iş hayatına adaptasyon sürecini hızlandırmak isteyen öğrencilere hitap edecek.

Proje kapsamında, YTÜ mezunlarına Türkiye genelinde belgelendirme, teknik kontrol ve asansör muayene, proje yönetim süreçleri, personel belgelendirme, enerji ve mühendislik hizmetleri gibi farklı alan ve sektörlerde RoyalCert ailesine katılma fırsatı verilecek.

Taraflar, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla da iş birliği yaptı. Bu sayede başta çevre ve enerji verimliliği alanları olmak üzere ortak projeler geliştirilecek.

Öte yandan, RoyalCert'in alanında uzman kadrosunun, iş hayatında edinmiş olduğu bilgi, birikim ve tecrübeleri öğrencilerle paylaşıp onların geleceklerine ışık tutması hedefleniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi ile RoyalCert'ten iş birliği
Yıldız Teknik Üniversitesi ile RoyalCert'ten iş birliği
Yıldız Teknik Üniversitesi ile RoyalCert'ten iş birliği
Yıldız Teknik Üniversitesi ile RoyalCert'ten iş birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi, Üniversite, Protokol, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıldız Teknik Üniversitesi ile RoyalCert'ten iş birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Korona nedeniyle şehirden kaçıp yazlık eve yerleşen anne-oğul, sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den WhatsApp açıklaması: Bu bir ulusal güvenlik sorunudur Savunma Sanayii Başkanı Demir'den WhatsApp açıklaması: Bu bir ulusal güvenlik sorunudur         
14:20
ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak         
13:55
Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu         
13:22
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek         
12:09
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler         
11:33
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 14:30:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız Teknik Üniversitesi ile RoyalCert'ten iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei