Yıldız Teknik Üniversitesi ile RoyalCert'ten iş birliği

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile RoyalCert Sertifikasyon ve Muayene Hizmetleri AŞ arasında, üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek, onlara staj ve istihdam imkanı sunacak protokol imzalandı.

Üniversitenin Davutpaşa yerleşkesinde düzenlenen imza törenine YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı'nın yanı sıra her iki kurumdan yetkililer katıldı.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, imza töreninde yaptığı konuşmada, YTÜ'nün Türkiye'nin lider üniversitelerinden biri olduğunu, "Ar-Ge'de lider, eğitimde lider" parolası ile yoluna devam ettiğini söyledi.

RoyalCert ile sektöre ve üniversitelere örnek olacak iş birliği için bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde bir kalite süreci var. YTÜ, Türkiye'de Kalite Yönetim Belgesi'ni alan ilk üniversite. Bunu 10 yıl önce başardık. Kaliteye inanıyoruz. Günümüz kalite çağı... Rekabette kalite ön planda olmadıkça rakiplerinizle rekabet etme şansınız yok. YTÜ'nün sürdürülebilir kampüs hamlesi var. Enerji verimliliğini maksimum seviyede tutmak ve bununla ilgili hamleleri yapmak amacındayız. Üniversitemiz, bu anlamda da öncü olmaya aday. Bu iki alanda öncelikle iş birliğine gideceğiz. Kalite Yönetim Sistemleri'nin tüm aşamaları ile yeşil kampüs-sürdürülebilir kampüs ve enerji verimliliğini yüksek seviyede tutan bir kampüsle ilgili çalışmaları RoyalCert firması ile birlikte yürüteceğiz. İş birliğinin içinde eğitimler, birlikte yol almak, staj programları, yeni bir takım programlar geliştirmek var, daha da önemlisi birlikte geliştirilen yeni bir kalite modeli var."

"Üniversitemiz ile reel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz"

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ ile reel ekonomi arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu iş birliklerinin bir ayağında son derece donanımlı olarak iş dünyasına hazırladıkları öğrencilerle nitelikli istihdama daha fazla katkı sağlama, diğer ayağında ise inovasyona ve katma değer inşa etmeye odaklanan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin olacağını aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"2021 yılından itibaren üniversite olarak, bünyemizdeki ürün odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin inovasyona dönüşmesini sağlayacak üniversite-sanayi iş birliğini, tasarım, yatırım, üretim, pazarlama ve ihracat süreçlerinin tamamını destekleyecek şekilde teşvik edeceğiz. 2021 yılında YTÜ'yü ulusal alanda öncü, uluslararası alanda sıralamalarda yer alan, ülke kalkınmasına ve milli hamlesine katkı sağlayarak dünyadaki problemlerin çözümünde rol oynayan, yenilikçi ve proaktif, yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip bir üniversite haline dönüştürmek esas hedefimiz olacak. YTÜ'nün Türkiye'de öncü ve proaktif, dünya sıralamalarında yer alan üniversiteler arasında olması için çalışacağız."

Yılmaz, RoyalCert ile imzalayacakları protokol sayesinde öğrencilere daha fazla kariyer imkanı sağlayarak önemli kurumlarda staj imkanı sunmanın yanında geliştirecekleri projelerle de üniversite ile reel sektör arasında önemli bir bağ kuracaklarını aktardı.

"Stratejik bir adım olacak"

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı da Almanya, Hindistan ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 42 farklı ülkede temsilciliği olan RoyalCert'in; uzun yıllardır kalite, çevre, enerji verimliliği, bilgi güvenliği, teknik kontrol, muayene ve sertifikalandırma sektöründe faaliyet gösterdiğini anlattı.

Türkiye'de büyük öneme sahip birçok kamu ve özel kuruluş ile çalışmalar yaptıklarını, bu alanda hem pazar payı hem de önemli işlerle öne çıktıklarını belirten Namlı, "Tecrübelerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız. YTÜ ile yaptığımız stratejik iş birliği protokolü bizde büyük bir heyecan yaratmakta. Çok önemli bir protokole imza atıyoruz. Bizim için de çok stratejik bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Ortak projeler geliştirilecek

Verilen bilgiye göre, YTÜ ile RoyalCert arasında imzalanan protokol kapsamında, üniversite öğrencilerine RoyalCert'te ve referans iş yerlerinde staj imkanı sağlanacak. Öğrenciler, okudukları programa uygun iş yerlerinde 30 iş günü staj yapabilecek. Staj imkanından elektrik-elektronik, kimya-metalürji, makine, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öncelikli olmak üzere tüm fakültelerde öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek.

Zorunlu staja ek olarak, gönüllü staj imkanı da sunulacak. Gönüllü staj, mezun olduktan sonra başlayacak olan iş hayatına adaptasyon sürecini hızlandırmak isteyen öğrencilere hitap edecek.

Proje kapsamında, YTÜ mezunlarına Türkiye genelinde belgelendirme, teknik kontrol ve asansör muayene, proje yönetim süreçleri, personel belgelendirme, enerji ve mühendislik hizmetleri gibi farklı alan ve sektörlerde RoyalCert ailesine katılma fırsatı verilecek.

Taraflar, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla da iş birliği yaptı. Bu sayede başta çevre ve enerji verimliliği alanları olmak üzere ortak projeler geliştirilecek.

Öte yandan, RoyalCert'in alanında uzman kadrosunun, iş hayatında edinmiş olduğu bilgi, birikim ve tecrübeleri öğrencilerle paylaşıp onların geleceklerine ışık tutması hedefleniyor.