Yıldız Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta bir okula bilgisayar laboratuvarı kurdu - Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Nadır İlk ve Ortaokulu'nda kurulan bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, törende, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen faaliyete şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kahraman, Yıldız Teknik Üniversitesinin ayrıca Türk Kızılay Güngören Şubesi ile oluşturulan yardım köprüsü ile ilçede eğitim gören öğrencilere kıyafet dağıtımı da gerçekleştirdiğini belirtti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Karahan da Kahramanmaraş'ta bulunmaktan mutlu olduğunu aktararak, "Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimi olarak daha önce 62 okulumuza bilgisayar laboratuvarı kurduk. Bunlardan biri de Afşin'deki Nadır İlk ve Ortaokulu oldu. Buradaki öğrencilerimizin internete kavuşması, teknoloji eğitimi almaları bizim için çok önemli. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu ediyor. İnşallah okullarımıza bilgisayar sınıfı kurma yardımlarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.