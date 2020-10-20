Yıldız Teknik Üniversitesi mezuniyet törenleri başladı - Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi mezuniyet törenleri başladı

20.10.2020 10:31
Yıldız Teknik Üniversitesi mezuniyet törenleri başladı, System.String[]

Yıldız Teknik Üniversitesi mezuniyet töreni, hem fiziksel hem de çevrim içi olarak başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi mezuniyet töreni, hem fiziksel hem de çevrim içi olarak başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi açıklamasına göre, küresel pandemi nedeniyle bir süredir ertelenen üniversite etkinlikleri tekrar başladı. Bu çerçevede, bu yıl 107'nci kez mezun veren Yıldız Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet töreni hem fiziksel hem de çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

5 gün sürecek törenler, 19 Ekim'de Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın açılış konuşması ile başladı.

Öğrencilikten rektörlüğe

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Yılmaz, kendisinin de Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mezunu olduğum üniversitemde rektör olarak görev yaptığım son 2 ay boyunca tüm bu uzun soluklu serüveni başından sonuna yeniden gözden geçirme fırsatım oldu. Büyük bir sorumluluk duygusu hissediyorum. Bunu hissediyor olmamın başlıca nedenleri ise 'aidiyet' ve 'vefa'... Yıldız aidiyetimi ve Yıldız'a karşı hissettiğim vefa duygusunu ben daima yanımda taşıdım. Bu sayede şimdi karşınızdayım ve üniversitem için var gücümle çalışıyorum.

Hedefimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni ulusal alanda öncü, uluslararası alanda sıralamalarda yer alan, ülkemizin milli kalkınma hamlesine katkı sağlayarak dünyadaki problemlerin çözümünde rol oynayan yenilikçi ve proaktif yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip bir üniversite haline dönüştürmek. Sizler Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öncelikle sorgulamayı, bilginin ve gerçeğin peşinde koşmayı öğrendiniz. İnsan aklının gücünü gördünüz. Kendi sınırlarınızı zorladınız. İnsanlığın iyileşmesi için de sınırları zorlamanın gücünün farkına, öğrenmenin, bilmenin ve gerçeğin tadına vardınız. Bunlar artık sizin Yıldızlı, vazgeçemeyeceğiniz alışkanlıklarınız oldu. Düne ait eksiklikleri, yarına ait endişeleri bir tarafa bırakıp, risk alıp, cesaret gösterip hayata karışmaktan, aksiyon almaktan, gerçeklerden daha büyük bir mutluluk yoktur hayatta. İşte şimdi bu Yıldızlı alışkanlıklarınızı hayata geçirme zamanı... Bir Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olarak bunun için en yüksek yetenek ve yetkinliğe sahipsiniz."

Yılmaz, konuşmasının ardından Mimarlık Fakültesi mezunlarından dereceye girenlere plaketlerini verdi. Diğer mezunlardan salonda olanlardan başlanarak diplomalar fakülte dekanları ve bölüm başkanları tarafından takdim edildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Tamer Yılmaz, Üniversite, Mezun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldız Teknik Üniversitesi mezuniyet törenleri başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı         
10:29
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
09:51
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada         
09:15
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
"Acı biber koronavirüsten koruyor" iddiasıyla ilgili açıklama: Bu yanlış bir algıdır         
07:55
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız Teknik Üniversitesi mezuniyet törenleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei