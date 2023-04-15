YTÜ'de başıboş köpek dehşeti! Öğrenci kanlar içinde kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

YTÜ'de başıboş köpek dehşeti! Öğrenci kanlar içinde kaldı

15.04.2023 11:53

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan Eda isimli genç bir kız, kampüste başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kafa travması yaşayan Eda, "Kaçmaya çalışırken kafamı vurdum, kanlar içinde kaldım. Güvenlik sadece ambulans beni almaya geldiğinde bilgilerimi öğrenmek için geldi. Ambulansı durdurdu, o zamana kadar ortalıkta bile yoktu. Kendimi en güvende hissetmem gereken kampüste, kanlar içinde yardım çığlıkları atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir olay daha meydana geldi.

"BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADILAR"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan bir genç, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Korku dolu anları anlatan genç kız, "Bugün tüm Davutpaşa öğrencilerinin korkulu rüyası olan köpek saldırısı başıma geldi. Bugün saat 7 civarı arkadaşımla fen edebiyat fakültesinin önünde gayet normal bir şekilde yürürken etrafımızı 5 - 6 tane köpek sardı. Bir anda bize saldırmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde rezalet! Başıboş köpekler öğrenciye saldırdı

"KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAFAMI VURDUM"

Güvenlik görevlilerinin yerinde olmadığını belirten Eda isimli genç kız, şöyle devam etti: "Fen edebiyat fakültesi önündeki güvenlik de yerinde değildi ve çevremizde kimse yoktu. Kaçmaya çalışırken kafamı vurdumve kanlar içinde arkadaşımla yardım istedik. Hala köpekler saldırıyordu. Okulumun barınak gibi olmasını istemiyorum. Kendi okulumda güvende olmak istiyorum. Saldırıdan itibaren hastanede müşahade altındaydım. Kafama dikiş attılar.

"GÜVENLİK ANCAK BİLGİLERİMİ ÖĞRENMEK İÇİN YANIMA GELDİ"

Güvenlik sadece ambulans beni almaya geldiğinde bilgilerimi öğrenmek için geldi. Ambulansı durdurdu, o zamana kadar ortalıkta bile yoktu. Kendimi en güvende hissetmem gereken kampüste, kanlar içinde yardım çığlıkları atmak istemiyorum."

KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Hastaneye giden ve kafa travması geçirdiği tespit edilen genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Genç öğrenci doktor raporunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde rezalet! Başıboş köpekler öğrenciye saldırdı
YORUMLAR (1)
  • Tahir Erol: Bu olayın sorumlusu bu hayvanların kontrolünü sağlamayan y.t.ü Rektörüdür. Benim çocuğumda aynı dertten muzdarip arkadaşları da kışın çıkışta aynı şeyleri yaşadıklarını defalarca anlattılar.İlla başımıza kötü bir olay gelene kadar müdahale etmeyen sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Cevap Yaz 34 0 Yayından Kaldır
500
GETAM için Yıldız Teknik Üniversitesi ve ÇEVKO Vakfı iş birliği protokolü imzaladı GETAM için Yıldız Teknik Üniversitesi ve ÇEVKO Vakfı iş birliği protokolü imzaladı GETAM için Yıldız Teknik Üniversitesi ve ÇEVKO Vakfı iş birliği protokolü imzaladı GETAM için Yıldız Teknik Üniversitesi ve ÇEVKO Vakfı iş birliği protokolü imzaladı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sokak Köpeği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTÜ'de başıboş köpek dehşeti! Öğrenci kanlar içinde kaldı - Son Dakika


Son Dakika
13:07 İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Açılış öncesi kameralar karşısına geçen Kurum, İmamoğlu sorusuna sinirlendi
13:06 Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un aldığı boşanma kararının ardından eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına peş peşe yorumlar: Karma yerini buldu
12:55 Fenerbahçe taraftarlarını telaşlandıran haber! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Arda Güler transferi için adım attı
12:52 Fransa'da bir araç, sokakları yangın yerine çeviren göstericilerin arasına daldı
12:50 Seçim öncesi yapılan anketlerde ittifak tercihleri! Cumhur İttifakı önde olmasına rağmen dikkat çeken ayrıntılar var
12:42 Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı: Karma yerini buldu
12:40 Fenerbahçelileri ayağa kaldıran iddia! Prens Selman, Arda Güler için düğmeye bastı
12:28 Ronaldo, Madrid'deki lüks evini kiraya veriyor! İşte evinde konaklayacaklardan talep ettiği ücret
12:19 Seçim öncesi ittifak anketi! Cumhur İttifakı önde olsa da dikkat çeken bir detay var
12:15 Madrid'deki evi için ilan verdi! İşte Ronaldo'nun malikanesinde kalacaklardan istediği kira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2023 13:28:57. #1.11#
SON DAKİKA: YTÜ'de başıboş köpek dehşeti! Öğrenci kanlar içinde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement