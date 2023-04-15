YTÜ'de başıboş köpek dehşeti! Öğrenci kanlar içinde kaldı

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Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir olay daha meydana geldi.

"BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADILAR"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan bir genç, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Korku dolu anları anlatan genç kız, "Bugün tüm Davutpaşa öğrencilerinin korkulu rüyası olan köpek saldırısı başıma geldi. Bugün saat 7 civarı arkadaşımla fen edebiyat fakültesinin önünde gayet normal bir şekilde yürürken etrafımızı 5 - 6 tane köpek sardı. Bir anda bize saldırmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

"KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAFAMI VURDUM"

Güvenlik görevlilerinin yerinde olmadığını belirten Eda isimli genç kız, şöyle devam etti: "Fen edebiyat fakültesi önündeki güvenlik de yerinde değildi ve çevremizde kimse yoktu. Kaçmaya çalışırken kafamı vurdumve kanlar içinde arkadaşımla yardım istedik. Hala köpekler saldırıyordu. Okulumun barınak gibi olmasını istemiyorum. Kendi okulumda güvende olmak istiyorum. Saldırıdan itibaren hastanede müşahade altındaydım. Kafama dikiş attılar.

"GÜVENLİK ANCAK BİLGİLERİMİ ÖĞRENMEK İÇİN YANIMA GELDİ"

Güvenlik sadece ambulans beni almaya geldiğinde bilgilerimi öğrenmek için geldi. Ambulansı durdurdu, o zamana kadar ortalıkta bile yoktu. Kendimi en güvende hissetmem gereken kampüste, kanlar içinde yardım çığlıkları atmak istemiyorum."

KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Hastaneye giden ve kafa travması geçirdiği tespit edilen genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Genç öğrenci doktor raporunu da sosyal medya hesabından paylaştı.