Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kargo sektörü ile ilgili araştırma - Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kargo sektörü ile ilgili araştırma

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi sonuçları açıklandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kargo sektörü ile ilgili araştırma, System.String[]

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi sonuçları açıklandı. Sonuçlarla ilgili Yurtiçi Kargo, 81 ili kapsayan araştırmada katılımcıların yüzde 30'luk kısmının tercihleri ile kargo sektörünün 'en itibarlı' şirketi olduklarını duyurdu.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından akademik denetim altında yapılan ve raporunun uzman akademisyenlerce hazırlandığı derecelendirme araştırması Türkiye İtibar Endeksi'nin bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirildi. Araştırmanın, 81 ilde rastgele seçilen 12 bin kişiyle yapılan telefon görüşmelerinden alınan yanıtlara göre hazırlandığı belirtildi. Yurtiçi Kargo da, araştırmada, katılımcılara herhangi bir marka ismi vermeden yöneltilen tek açık uçlu soru olan 'Kargo sektörünün en itibarlı şirketi' sorusuna yüzde 30'luk çoğunluğun Yurtiçi Kargo yanıtını verdiğini açıkladı.

Araştırmaya katılanların kargo sektörü ile ilgili itibarlı firma tercihlerinde birinci sırada yer alan faktörlerin; "Köklü, sağlam bir kurum olması" ve "Yeniliklere, teknoloji ve tasarıma önem vermesi" olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Yurtiçi Kargo şu bilgilendirmeyi yaptı;

"Yurtiçi Kargo yanıtını veren katılımcıların bu yanıtı vermelerindeki en önemli etkenlerin ne olduğu sorusuna katılımcılar Yurtiçi Kargo'nun; köklü, sağlam bir kurum olması, yeniliklere, teknoloji ve tasarıma önem vermesi, sektörde öncü özellikleri taşıması, lider konumda olması, sevdiğim markaları olması, üstün hizmet ve ürün kalitesi sunması yanıtlarını verdi. Yurtiçi Kargo'yu itibarlı şirket olarak belirten katılımcılar marka ile ilgili en çok güvendiği haber kaynakları sorusuna; internet siteleri, aile ve sosyal çevre, yazılı ve görsel basın yanıtlarını verdi."


Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kargo sektörü ile ilgili araştırma
Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kargo sektörü ile ilgili araştırma
Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kargo sektörü ile ilgili araştırma

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yurtiçi Kargo, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kargo sektörü ile ilgili araştırma - Son Dakika Ekonomi

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