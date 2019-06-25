Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Maslak'ta yeni proje

Yıldız Teknopark'a Maslak'ta Yeni Kampüs

Toplam 15 bin 280 metrekarelik arazinin 6 bin 807 metrekarelik bölümüne teknopark;8 bin 473 metrekarelik bölümüne de üniversiteye ait birimler, sürekli eğitim merkezi, kongre merkezi, mesleki eğitim merkezi ve uygulamalı bilimler fakültesi yapılacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Maslak'ta yer alan arazisi üzerinde bulunan binalar, uzun süredir atıl durumda olması ve deprem riski taşıması sebebiyle kontrollü olarak yıkıldı. Toplam 15 bin 280 metrekarelik arazinin 6 bin 807 metrekarelik bölümüne teknopark;8 bin 473 metrekarelik bölümüne de üniversiteye ait birimler, sürekli eğitim merkezi, kongre merkezi, mesleki eğitim merkezi ve uygulamalı bilimler fakültesi yapılmasına karar verildi.

6 bin 807 metrekarelik teknopark projesini Yıldız Teknopark tek başına üstlendi. Hizmet alanını genişletmek, yeni teknolojiler üretmek ve girişimcilere yeni bir yuva olmak amacıyla çıkılan bu yolda yeni bir teknoloji üssü kurulacak. Yıldız Teknopark hâlihazırda bugün Davutpaşa Yerleşkesi'nde 148 bin metrekarelik alanda 12 binasında ürettiği teknolojiyle hizmet veriyor. 4 bin 500 metrekarelik kuluçka merkezi, 55 bin metrekare rekreasyon alanı, 400 metrekare prototip alanı ile Türkiye'nin teknoloji merkezi olarak çalışıyor.

Öncü Bir Merkez Olacak

Maslak'ta inşa edilecek olan yeni teknoparkın bütün finansmanı Yıldız Teknopark tarafından sağlanacak olup, yeni teknoparkın sürekli eğitim merkezi vasıtasıyla Maslak bölgesinde kişi ve kurumlara; yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olması planlanıyor. Maslak teknoparkında, fintech, insurtech ve 5G teknolojileri konularında kümelenme oluşturulması planlanıyor. Maslak bölgesindeki dikey yapılaşmanın aksine inşa edilecek olan tesis, yatay mimari konsept planlanarak tasarlandı. Ayrıca kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olması ve yoğun kat bahçeleri ile yeşilin ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkının Maslak kampüsünde, yüksek teknolojiyi önceleyerek kiralama yapacak. Yerli ve milli teknolojileri üreten tüm firmalara açık olacak ve YTÜ'nün belirlediği öncelikli alanlarda ölçeklenmiş projelere yer verilecek.