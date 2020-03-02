Yıldız teknik üniversitesi öğrencileri şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Yıldız teknik üniversitesi öğrencileri şehitler için yürüdü

6 saat önce

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri İdlib'teki hava saldırısında şehit düşen askerlerimizin için kampüs içinde yürüyüş düzenledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri İdlib'teki hava saldırısında şehit düşen askerlerimizin için kampüs içinde yürüyüş düzenledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Değerler Eğitimi Kulübü, geçtiğimiz günlerde İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerlerimizi anmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermek amacıyla Davutpaşa Kampüsü'nde bir araya geldi. Farklı fakültelerde okuyan yüzlerce öğrencinin ellerinde Türk Bayrağı ve 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazılı pankart ile katıldığı yürüyüş Yabancı Diller Bölümü önünden başladı. Öğrenciler, 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' sloganları atarak basın açıklamasının yapılacağı alana kadar yürüdü.

Değerler Eğitimi Kulübü adına basın açıklamasını Ufuk Muhammed Deveci okudu. Şehit olan askerlerin isimlerinin tek tek okunmasının ardından öğrenciler dua etti. Edilen duaların ardından öğrenciler dağıldı.

Yıldız teknik üniversitesi öğrencileri şehitler için yürüdü

Yıldız Teknik Üniversitesi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:59 Kaynak: DHA
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