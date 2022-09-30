Yıldız Teknik Üniversitesince Of'ta bilişim sınıfı oluşturuldu - Son Dakika
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Yıldız Teknik Üniversitesince Of'ta bilişim sınıfı oluşturuldu

30.09.2022 10:26
Yıldız Teknik Üniversitesince Of'ta bilişim sınıfı oluşturuldu

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından, Trabzon'un Of ilçesindeki ilk ve ortaokulda bilişim sınıfı oluşturuldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından, Trabzon'un Of ilçesindeki ilk ve ortaokulda bilişim sınıfı oluşturuldu.

İlçeye bağlı Kireçli Mahallesi'ndeki Dursun Dumangöz İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından bağışlanan 12 bilgisayar ve yazıcıyla oluşturulan bilişim sınıfının sevincini yaşadı.

Of Kaymakam Vekili, Hayrat Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, sınıfın açılışında, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin böylesine anlamlı bir yardımda bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi ailesine teşekkür eden Zor, "En iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Öğrencilerimizin de bu bilgisayarlardan en iyi şekilde faydalanacağına inanıyorum. Okulumuza hayırlı olmasını diliyor, öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da destekleri dolayısıyla Yıldız Teknik Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Yüksel Karahan ise yaptıkları işin karşılık bulmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız Teknik Üniversitesince Of'ta bilişim sınıfı oluşturuldu - Son Dakika

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