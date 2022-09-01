Üniversitelilerin yaptığı insansız su altı aracı 15 metre derinliğe inebiliyor - Son Dakika
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Üniversitelilerin yaptığı insansız su altı aracı 15 metre derinliğe inebiliyor

01.09.2022 11:31
Üniversitelilerin yaptığı insansız su altı aracı 15 metre derinliğe inebiliyor

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan "CASMARİNE" takımı, yaptıkları 15 metre derinliğe inebilen insansız su altı aracı "HYDRUS-X" ile TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan "CASMARİNE" takımı, yaptıkları 15 metre derinliğe inebilen insansız su altı aracı "HYDRUS-X" ile TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival alanında, gençlerin hazırladığı, teknolojide gelecekte Türkiye'yi dışa bağımlı olmaktan kurtaracak pek çok proje yer alıyor.

Bu projelerden biri de MATE-ROV Su Altı Sistemleri Yarışması'nın Türkiye ayağında ikinci, Amerika'da ise dünya 5'incisi olan, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "CASMARİNE" takımının yaptığı HYDRUS-X isimli insansız su altı aracı.

Elektrik mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarladıkları insansız su altı aracının 15 metre derinliğe inebildiğini söyledi.

Projeyi 16 kişi ile 7 ayda yaptıklarını anlatan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Haziran ayında düzenlenen festivalde dünya beşincisi olduk. Su altında profesyonel bir dalgıç olarak düşünebiliriz. Zorlu görevleri yerine getirme, enkaz kaldırma, nesne tespiti veya nesne takibi gibi görevleri yerine getirebiliyor. Okyanuslarda keşfedilmeyen birçok yerler var. Su altı aracı ile insan faktörü azaltılarak su altı tespiti yapılabiliyor. Suda bulunan uçak enkazındaki ses dalgalarını bir insanın algılaması mümkün olmuyor. Bir de ses dalgası suda havadan çok daha hızlı yayılıyor. Bu projemiz de su altındaki nesneleri ve enkazı bulmak ve takip etmek için önemli bir projedir."

Tasarladıkları insansız su altı aracının, enkaz tespiti, arama kurtarma, su altı borularında hasar tespiti ve müdahalesi, canlı popülasyonlarının niceliğinin belirlenmesinde kullanılabileceğini belirten Karadeniz, şunları kaydetti:

"Takım olarak bu sistemleri üretirken çok büyük oranda yerli imkanları değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Amacımız, günümüzün yükselen değeri su altı sistemlerinde uzun vadede ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, bu alanda ülkemizi hatırı sayılır bir noktaya getirmek. Bu araçlar dünyada hem ticari hem askeri faaliyetler için kullanılabilmekte. Ayrıca bir yüzey kontrol istasyonu aracılığıyla yönetilebilen araç, kullanıcı arayüzü üzerinden atanan görevleri yerine getirmek üzere hazırlanan yarı otonom ve manuel sürüş modlarıyla dikkati çekmektedir."

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Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversitelilerin yaptığı insansız su altı aracı 15 metre derinliğe inebiliyor - Son Dakika

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