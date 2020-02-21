Yıldız tekvandoculardan 11 madalya

Tekvando 5. WT Avrupa Başkanlık Kupası'nın üçüncü gününde milli tekvandocular 5'i altın olmak üzere 11 madalya kazandı. 9 tekvandocu, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılmak hakkı elde etti.



Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde yıldızlar kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Yıldız tekvandocular, 5'i altın 4'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.



Erkekler 49 kiloda Ceyhun Can Münyas, 61 kiloda Abdulkadir İnan ve 65 kiloda Uğur Dekli, kızlar 33 kiloda Nehir Geniş ve 59 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp altın madalya kazandı. Erkekler 45 kiloda Yusuf Bilgin, kızlar 37 kiloda Nisa Nur Sarı, 41 kiloda Melike Mendi ve 44 kiloda Şeyma Köseoğlu gümüş madalyanın sahibi oldu. Kızlar 41 kiloda Sudenaz Kaya ile 51 kiloda Zeynep Begüm Taşkın ise bronz madalya elde etti.



Organizasyonda ilk 2 sırada yer almayı başaran 9 milli tekvandocu, eylül ayında Estonya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılmak için kota kazandı.



5. WT Avrupa Başkanlık Kupası'nın son gününde gençler kategorisinde müsabakalar yapılacak. - İSTANBUL