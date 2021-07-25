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Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece - Son Dakika

Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece

25.07.2021 12:10
Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece, System.String[]

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekana gitti. Çiftin, başka bir grupla kavga ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dün gece Bodrum'daki Müvcer Restaurant'a Yıldız Tilbe'yi izledi. Çiftin, sebebi belli olmayan bir neden yüzünden başka bir masadaki grupla kavga ettikleri iddia edildi. İkilinin, yanında Sezer Çakır da vardı.

Masaların havada uçuştuğu gecede, diğer misafirlerin masa altına girdiği iddia edildi. Erken'in kaşı patlarken, Mahmutyazıcıoğlu'nun da dişlerinin kırıldığı konuşuluyor.

Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece
Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece
Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece
Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yıldız Tilbe, Ece Erken, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda olaylı gece - Son Dakika Magazin


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