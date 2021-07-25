Ece Erken, geçtiğimiz günlerde evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dün gece Bodrum'daki Müvcer Restaurant'a Yıldız Tilbe'yi izledi. Çiftin, sebebi belli olmayan bir neden yüzünden başka bir masadaki grupla kavga ettikleri iddia edildi. İkilinin, yanında Sezer Çakır da vardı.

Masaların havada uçuştuğu gecede, diğer misafirlerin masa altına girdiği iddia edildi. Erken'in kaşı patlarken, Mahmutyazıcıoğlu'nun da dişlerinin kırıldığı konuşuluyor.