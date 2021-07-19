Yıldız Tilbe Bodrum'u salladı

Besteleri ile Türk müziğine yön veren Türk popunun yıldızı Yıldız Tilbe, Kerkisolfej organizasyonu ile gerçekleşen Bodrum'da muhteşem bir sahne performansına imza attı.

Biletleri günler önce tükenen konserde Antik Tiyatroyu saatler önce doldurmaya başlayan hayranlarının karşısına ışıltılı kırık beyaz bir tulumla çıkan Yıldız Tilbe, gecenin açılışını "Emi" şarkısı ile yaptı.

55. yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan başarılı sanatçı Yıldız Tilbe'nin yeni yaşını hep bir ağızdan "İyi ki doğdun Yıldız" tezahüratları ile yeniden kutlayan Bodrumlu müzikseverler, başarılı sanatçıya duygu dolu anlar yaşattı. Dillere pelesenk olan ölümsüz eserlerini birbiri ardına sıralayarak konser alanını dolduran yüzlerce kişiye doyumsuz bir müzik ziyafeti sunan Tilbe, "Allah sevgimizi çoğaltsın. Genç değilim ama öyle görünüyorum. Bazen bazı gençlere rastlıyorum. 20-25 yaşında olup 30-35 gösterenler var. Benim gibilerde 55'te 35 gösteriyor. Ben onlara baktığımda bazen üzülüyorum. Hep bir ekstra güzel, ekstra alımlı, ekstra çalımlı, ekstra ekstra ekstra. Ne gerek var? Yaşımızı yaşayalım güzel güzel. Neyse ki bugün herkes son derece güzel bence, herkese beş yıldız veriyorum" sözleri ile de genç neslin makyaj ve güzellik takıntılarını kendine özgü esprili bir üslupla eleştirdi.

Gece boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayan başarılı sanatçı finalde ise Antik Tiyatro'yu halaya kaldırdı. Tuğba Melis Türk, Emrah Kaman ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi ünlü oyuncular başta olmak üzere etkinlik alanını dolduran tüm misafirlerin ele ele tutuşarak halaylar çektiği muhteşem konser alkışlar eşliğinde son buldu. - MUĞLA