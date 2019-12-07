Son Dakika Haberleri: Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu
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Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu

7 saat önce

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Yıldız Tilbe, hayranlarına unulmaz bir gece yaşattı.

Yıldız Tilbe, Bursa'da hayranlarını coşturdu, System.String[]

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Yıldız Tilbe, hayranlarına unulmaz bir gece yaşattı.

'Delikanlım' adlı şarkısıyla Bursalıları selamlayan Yıldız Tilbe, geçmişten günümüze klasikleşen şarkılarını seslendirdi. Tilbe, mekanı dolduran yaklaşık bin 200 kişinin önünde gerçekleştirdiği konserinde hareketli parçalara da yer verdi. Tilbe, kendine özgü dansı ve sempatik tavırlarıyla birlikte izleyenlerin beğenisini kazandı. Hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmayan şarkıcı, Bursalılara teşekkür ederek, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Tilbe'nin şarkılarına Bursalı hayranları eşlik ederken, gece boyunca unutulmaz anlar yaşadı.


Yıldız Tilbe, Bursa, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
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