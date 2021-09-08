Yıldız Tilbe, Covid-19 aşısı oldu mu? İşte cevabı...

Aşı yaptırmadığı için Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürülmüştü.

Sık sık Koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yapan Tilbe, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.

"AŞI OLMAYACAĞIM"

Fikrini değiştirdiği ve aşı olduğu iddia edilen Yıldız Tilbe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Olmadım! Aşı maşı olmayacağım. İsteyen istediğini yapsın. Herkes kendinden sorumlu. Ben bu konuda konuşmaktan bıktım. Hakkımda yapılan yalan haberlerden çok sıkıldım" diyerek isyan etti.