YILDIZ TİLBE'DEN HARBİYE AÇIKHAVA KONSERİ - Son Dakika

Yıldız Tilbe 'Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe'nin konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun oturan izleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına zaman zaman eşlik etti. Saçlarını sarıya boyatarak imaj tazeleyen Yıldız Tilbe de performansıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:33

Kaynak: DHA

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