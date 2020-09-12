Yıldız Tilbe 'Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe'nin konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dinleyicilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturmadıkları gözlenirken maske kuralına ise uyulduğu görüldü. Dinleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına zaman zaman eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 23:52 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yıldız Tilbe'den Harbiye Açıkhava Konseri - Son Dakika