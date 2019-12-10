Son Dakika Haberleri: Yıldız Tilbe'den şarkı bombardımanı
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Yıldız Tilbe'den şarkı bombardımanı

6 saat önce

Yeni albümünü çıkarmanın hazırlıklarını yapan Yıldız Tilbe, yeni albümünün şarkılarını albüm çıkmadan Youtube'a yüklemeye başladı.

Yıldız Tilbe'den şarkı bombardımanı, System.String[]

Yeni albümünü çıkarmanın hazırlıklarını yapan Yıldız Tilbe, yeni albümünün şarkılarını albüm çıkmadan Youtube'a yüklemeye başladı. Söz ve müzikleri kendisine ait olan "Arayacaksın Ayrılınca, Seviyor musun, O Benim Aslanım, İstiyorken Ağlıyorum, Kırmızı Koltuğumda" adlı 5 şarkısını hayranlarıyla buluşturan Yıldız Tilbe "bu daha başlangıç yüklemeye devam edeceğim" dedi.

Yıldız Tilbe, Youtube, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:33 
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