Yıldız Tilbe'den şarkı bombardımanı
6 saat önce
Yeni albümünü çıkarmanın hazırlıklarını yapan Yıldız Tilbe, yeni albümünün şarkılarını albüm çıkmadan Youtube'a yüklemeye başladı.
Yeni albümünü çıkarmanın hazırlıklarını yapan Yıldız Tilbe, yeni albümünün şarkılarını albüm çıkmadan Youtube'a yüklemeye başladı. Söz ve müzikleri kendisine ait olan "Arayacaksın Ayrılınca, Seviyor musun, O Benim Aslanım, İstiyorken Ağlıyorum, Kırmızı Koltuğumda" adlı 5 şarkısını hayranlarıyla buluşturan Yıldız Tilbe "bu daha başlangıç yüklemeye devam edeceğim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:33
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