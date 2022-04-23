Yıldız Tilbe, hakkında 1 ay konuşturmama kararı aldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldız Tilbe, hakkında 1 ay konuşturmama kararı aldırdı

23.04.2022 11:50

Yıldız Tilbe, hakkında 1 ay konuşturmama kararı aldırdı Tilbe'nin aleyhine konuşurlarsa hapis cezası alacaklar Sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle tepki çeken sanatçı Yıldız Tilbe, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla sunucular Seren...

Yıldız Tilbe, hakkında 1 ay konuşturmama kararı aldırdı

Tilbe'nin aleyhine konuşurlarsa hapis cezası alacaklar

İSTANBUL - Sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle tepki çeken sanatçı Yıldız Tilbe, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında konuşmama kararı aldırdı. Sunucular 1 ay boyunca Tilbe halkında konuşurlarsa hapis cezasına çarptırılacaklar.

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında 'saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe'de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

Koruma kararı talep etti

Yıldız Tilbe, kendisi üzerinden gündem oluşturduklarını, konuyu köpürttüklerini ve kendisine 'cahil kadın, hayvan düşmanı, akıl sağlığı bozuk, sen geber' şeklinde söylemlerde bulunduklarını iddia ederek sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu.

Karara uyulmazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacak

Talebi değerlendiren mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun 1 ay süreyle Yıldız Tilbe'ye yönelik şiddet tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine hükmetti. Mahkeme ayrıca, 3 sunucunun karara uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapis' uygulanmasına karar verdi.

Yıldız Tilbe, hakkında 1 ay konuşturmama kararı aldırdı
Yıldız Tilbe, hakkında 1 ay konuşturmama kararı aldırdı
Yıldız Tilbe, hakkında 1 ay konuşturmama kararı aldırdı
Yıldız Tilbe, hakkında 1 ay konuşturmama kararı aldırdı

YORUMLAR
500
YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yıldız Tilbe, hakkında 1 ay konuşturmama kararı aldırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:17 Eren Hacısalihoğlu görüntülenen Ece Erken'den muhabirlere uyarı: Yanlış bir şey yazmayın
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:35:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldız Tilbe, hakkında 1 ay konuşturmama kararı aldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement