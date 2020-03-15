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Yıldız Tilbe: Herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor
6 saat önce
Ünlü şarkıcı, dinleyicilerine teşekkür etti: "Ekip arkadaşlarım ve değerli personel başta olmak üzere herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor.
Ünlü şarkıcı, dinleyicilerine teşekkür etti: "Ekip arkadaşlarım ve değerli personel başta olmak üzere herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor. Onları yalnız bırakamazdım."
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:22
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