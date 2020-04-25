Yıldız Tilbe, Instagram canlı yayınında hayranlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldız Tilbe, Instagram canlı yayınında hayranlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Yıldız Tilbe, Instagram canlı yayınında hayranlarıyla buluştu Açıklaması

6 saat önce

Şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan hayranları için Instagram hesabından yaptığı yaklaşık bir saatlik canlı yayında, izleyicilerinin sorularını da yanıtladı.

Yıldız Tilbe, Instagram canlı yayınında hayranlarıyla buluştu Açıklaması, System.String[]

Şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan hayranları için Instagram hesabından yaptığı yaklaşık bir saatlik canlı yayında, izleyicilerinin sorularını da yanıtladı.

Kendisine has üslubuyla takipçileriyle sohbet eden Tilbe, hatıralarından ve düşüncelerinden bahsederken yer yer aklına gelen parçaları seslendirdi.

Tilbe, yayında şiir okuyup takipçileriyle sohbet ederken diğer taraftan da evindeki bazı odaları gezdirdi.

"Bir sürü kalp bir araya gelip bir konu üzerinde dua ettiği zaman onun nefesini keser"

Tilbe, bugüne kadar canlı yayınlarda kendisinden hep korkulduğunu ifade ederek, sosyal medyanın kendisi için en özgür yer olduğunu söyledi.

Takipçilerinin buluşma talebi üzerine bundan sonra hayatın nasıl devam edeceğinin meçhul olduğunu belirten Tilbe, "Eskiden fanlarımla görüşüyordum güzel oluyordu. Şu hastalık geçerse inşallah yine görüşürüz diyeceğim ama çok kalabalık oluruz, bizi yan yana koymazlar artık, eskidenmiş o. Artık sosyal mesafe diye bir şey var biliyorsunuz. Mecburen onu korumak zorundayız. Bizim işimiz, yani eğlence sektörü Allah'a kaldı artık. Çünkü eğlenmek demek oynamak demek, bir kere halay çeksen el ele tutuşuyorsun, dans etsen yan yanasın, inşallah düzelir, tekrar bir araya gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tilbe, "Kalp atmayın yayını donduruyor" şeklinde gelen mesaj üzerine şunları söyledi:

"Kalp mi donduruyor? Kalp adamı öyle dondurur işte, bir sürü kalp bir araya geldiği zaman adamın nefesini keser olduğu yerde. İşte dualar da böyle. Bir sürü kalp bir araya gelip bir konu üzerinde dua ettiği zaman onun nefesini keser... Kalp dünyanın en güzel yeridir. Bugün Nihat Hatipoğlu Hoca söyledi, kalp Kabe'den daha üstünmüş. Nasıl bir şey ya bu? 'Çünkü kabeyi insan yaptı, kalbi Allah.' diyor. Allah sonumuzu hayretsin, hesabımızı, sorgumuzu kolay etsin. Çok zor, inşallah kalp kırmayız. Bazılarını kırmasan da kırılıyor, kırılmaya hazır, o yüzden kırmış oluyorsun. Önce insanı o kişiler affetsin sonra da Allah. Çünkü onlar affetmeden Allah da affetmiyor."

"Sevgi, aşk ve dua olmasaydı başımıza taş yağardı"

Sevginin söylemekle değil göstermekle olduğunu anlatan Tilbe, "Büyüklerimiz söylemezmiş ama ölümüne severlermiş. Leyla ile Mecnun'un birbirlerine bir kere olsun seni seviyorum dediğini sanmıyorum. Çünkü ihtiyaç hissetmemişlerdir ki böyle bir şeye, zaten sevgi halindeler yani. Seni seviyorum demek bir ihtiyaçtır, kişinin kendisini sevgisiz hissettiği için bir ihtiyacıdır. Seviyorsan zaten onu yaşıyorsun, gösteriyorsun sürekli. Ölmek istemezdim severken ya da böyle sevilirken, öbür türlü sevgisiz yaşamak da ölüm yani. Allah içinde sevgisiz bırakmasın kimseyi." diye konuştu.

Tilbe, sevginin her daim olduğunu hatırlatarak, "Allah'a bin şükürler olsun sevgi hala var. Sevgi olmasaydı vallahi taş yağardı, taş değil koca koca kayalar yağardı. Ev büyüklüğünde kayalar yağardı mesela sevgi olmasa dünyada, aşk olmasa, dualar olmasa..." dedi.

Yıldız Tilbe, bugün oruçlu olup olmadığını soran takipçilerine, "Evet tuttum ama o beni tuttu daha çok, o beni tutmasa ben onu tutamazdım." yanıtını verdi.

Yaklaşık 1 saat süren yayını, anlık 20 binin üzerinde kişi izledi.

Yıldız Tilbe, Instagram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:22 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor         
18:38
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir         
18:25
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı         
18:25
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi         
18:20
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?         
17:50
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti         
17:40
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti         
17:28
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim         
15:48
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi         
15:42
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak         
15:42
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı         
15:40
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı         
15:31
Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı         
15:24
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak         
15:13
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı         
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı         
14:49
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 18:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldız Tilbe, Instagram canlı yayınında hayranlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]