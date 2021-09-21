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Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu - Son Dakika

Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu

21.09.2021 10:19
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu, System.String[]

Pazar günü Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in canlı yayınına katılan Yıldız Tilbe, çekim bitiminde apar topar hastaneye kaldırıldı. Kadın hastalığı bulunan şarkıcı ameliyat oldu.

Türk müziğinin başarılı ismi Yıldız Tilbe, pazar günü Mustafa Keser ve Bülent Ersoy'un sunumuyla ekrana gelen Benzemez Kimse Bize programına konuk oldu. Canlı yayındaki performansıyla adından söz ettiren Tilbe'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BUGÜN TABURCU OLACAK

Programın ardından özel bir hastaneye götürülen Yıldız Tilbe, kadın hastalığı nedeniyle ameliyat oldu. Konu hakkında açıklama yapan menajer Haluk Şentürk, sağlık durum iyi olan sanatçının bugün taburcu olacağını söyledi.

BÜLENT ERSOY'UN KUCAĞINA OTURMUŞTU

Canlı yayınlanan Benzemez Kimse Bize programına konuk olan Yıldız Tilbe, peş peşe canlı performans sergileyerek izleyicilerden tam not almıştı. Ancak Tilbe'nin Bülent Ersoy'un programın ortasında kucağına oturması da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Apar topar hastaneye kaldırılan Yıldız Tilbe, kadın hastalığından dolayı ameliyat oldu
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu

Mustafa Keser, Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Pazar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu - Son Dakika Magazin


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