Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu

Türk müziğinin başarılı ismi Yıldız Tilbe, pazar günü Mustafa Keser ve Bülent Ersoy'un sunumuyla ekrana gelen Benzemez Kimse Bize programına konuk oldu. Canlı yayındaki performansıyla adından söz ettiren Tilbe'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BUGÜN TABURCU OLACAK

Programın ardından özel bir hastaneye götürülen Yıldız Tilbe, kadın hastalığı nedeniyle ameliyat oldu. Konu hakkında açıklama yapan menajer Haluk Şentürk, sağlık durum iyi olan sanatçının bugün taburcu olacağını söyledi.

BÜLENT ERSOY'UN KUCAĞINA OTURMUŞTU

Canlı yayınlanan Benzemez Kimse Bize programına konuk olan Yıldız Tilbe, peş peşe canlı performans sergileyerek izleyicilerden tam not almıştı. Ancak Tilbe'nin Bülent Ersoy'un programın ortasında kucağına oturması da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.