Yıldız Tilbe: Seksin adı aşk oldu

Şarkıcılığa 1990'da pavyonda başladığını söyleyip "Patronum Cengiz Abi, 'Sana gülmek çok yakışıyor' dedi. Sahne adımı 'Gülen' koydu. Sonra Sezen Aksu ile tanıştım. İzmir'e beni dinlemeye geldi. 9 ay boyunca vokalistliğini yaptım" diye konuştu.

'Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar'

En iyi gençken aşık olduğunu belirten şarkıcı şunları söyledi:

"Çünkü en algılamadığın zaman. Büyüyünce o işin kurnazı oluyorsun. Aşk acısı korkunç bir şey. Şimdi seksin adını aşk koydular. Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar. Yok böyle bir şey."

İşte Yıldız Tilbe'nin açıklamaları:

1.5 yaşımda kaynayan çaydanlığı çekmişim üstüme, yanmışım. O yüzden sağ kulağımın zarı yok. Doktorlar 'Götürün, ölür' demiş ama kurtulmuşum.

Yıllar önce yeni bir şarkım vardı. Sezen'e dinlettim. 'Uzay Heparı'ya git, bunu düzenlesin' dedi. Uzay o hafta öldü.

Daha önceden yazdığım, gençler intihar etmesin diye attığım şarkılarım var. Daha okurken ben komaya giriyorum.

Erkek dünyasında yaşıyoruz. Kadınlara haksızlık her yerde. İnce bir zulüm var hepimize. Çatır çatır öldürüyorlar.