Yıldız Tilbe: Sezen bıktım diyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe: Sezen bıktım diyor - Son Dakika Magazin

Yıldız Tilbe: Sezen bıktım diyor

6 saat önce

Müzik çalışmalarıyla ilgili soruya "Hiçbir şey yapmıyorum.

Yıldız Tilbe: Sezen bıktım diyor, System.String[]

Müzik çalışmalarıyla ilgili soruya "Hiçbir şey yapmıyorum. Yeni bir Yıldız Tilbe şarkısı yok" diye yanıt veren sanatçı, Sezen Aksu'yla bir projesi olacağı haberleri için de şöyle konuştu:


"Öyle bir proje yok, çünkü Sezen'in zamanı yok. Kendisi 'Artık bıktım, bu işi yapmak istemiyorum' diyor."


Yıldız Tilbe kendisiyle düet yapmak isteyen şarkıcılar hatırlatılınca "Artık kimseyle düet yapmak istemiyorum. Zaten düet yapmadığım az kişi kaldı" dedi.

Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:33 
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