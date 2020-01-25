Yıldız Tilbe: Sezen bıktım diyor
6 saat önce
Müzik çalışmalarıyla ilgili soruya "Hiçbir şey yapmıyorum.
Müzik çalışmalarıyla ilgili soruya "Hiçbir şey yapmıyorum. Yeni bir Yıldız Tilbe şarkısı yok" diye yanıt veren sanatçı, Sezen Aksu'yla bir projesi olacağı haberleri için de şöyle konuştu:
"Öyle bir proje yok, çünkü Sezen'in zamanı yok. Kendisi 'Artık bıktım, bu işi yapmak istemiyorum' diyor."
Yıldız Tilbe kendisiyle düet yapmak isteyen şarkıcılar hatırlatılınca "Artık kimseyle düet yapmak istemiyorum. Zaten düet yapmadığım az kişi kaldı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:33
Son Dakika Tutuklanan "Peruklu hırsız"ın Hülya Avşar'ın evinin soyulmasıyla ilgili arandığı ortaya çıktı Yunanistan'ın Elazığ depreminde yardımcı olduğunu öğrenen Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken sözler Demet Akalın, depremin meydana geldiği Elazığ'a mont ve bot yardımında bulundu Berna Laçin'in deprem sonrası yaptığı vergi paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu