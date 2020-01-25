Yıldız Tilbe: Sezen bıktım diyor

Müzik çalışmalarıyla ilgili soruya "Hiçbir şey yapmıyorum. Yeni bir Yıldız Tilbe şarkısı yok" diye yanıt veren sanatçı, Sezen Aksu'yla bir projesi olacağı haberleri için de şöyle konuştu:



"Öyle bir proje yok, çünkü Sezen'in zamanı yok. Kendisi 'Artık bıktım, bu işi yapmak istemiyorum' diyor."



Yıldız Tilbe kendisiyle düet yapmak isteyen şarkıcılar hatırlatılınca "Artık kimseyle düet yapmak istemiyorum. Zaten düet yapmadığım az kişi kaldı" dedi.