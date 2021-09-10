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Yıldız Tilbe ve Ersoy Dede arasında aşı tartışması yaşandı - Son Dakika

Yıldız Tilbe ve Ersoy Dede arasında aşı tartışması yaşandı

10.09.2021 10:00
Yıldız Tilbe ve Ersoy Dede arasında aşı tartışması yaşandı, System.String[]

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin aşı yaptırmayacağını dile getirmesi sonrası sosyal medyada gündem oldu. Konu ile ilgili TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede ve Yıldız Tilbe arasında da aşı karşıtlığı üzerinden bir tartışma yaşandı.

Daha önce korona virüs aşısı yaptırmadığını ve yaptırmayacağını de dile getiren Yıldız Tilbe'yi, TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede tarafından "Aşı karşıtı" olarak nitelendirildi.

"YAKIŞTI MI SİZE?"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız Tilbe, "TRT1 ayıp değil mi yalan haber yapıyorsunuz, beni aşı karşıtı ilan ediyorsunuz, yakıştı mı size kaç gündür aşı olmadım diyorum, ben karşıt ya da kale değilim" ifadelerini paylaştı.

"NEYE İTİRAZINIZ?"

TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede bu ifadelere karşılık, "Anlamadım aşı olmadığınızı, aşıya karşı olduğunuzu söyledim. Neye itirazınız" yanıtını verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

Yıldız Tilbe ve Ersoy Dede, sosyal medyada karşı karşıya geldi
Yıldız Tilbe ve Ersoy Dede arasında aşı tartışması yaşandı

COVIRAN Bereket, Yıldız Tilbe, Ersoy Dede, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe ve Ersoy Dede arasında aşı tartışması yaşandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe ve Ersoy Dede arasında aşı tartışması yaşandı - Son Dakika
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