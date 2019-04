Yıldız Vatandaşlara Teşekkür Etti

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerle ilgili teşekkür mesajı yayımlayarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın yine AK Parti dediğini belirten Yıldız, "Mümkün olduğu kadar ayak basmadık yer, çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadığımız gönül kalmamıştır diye düşünüyoruz. Şanlıurfa'mızın il genelinde en ücra köşelere kadar gidip insanlarımızın varsa sorunlarını ve taleplerini dinledik, bizde seçimlerin önemini anlatarak talebimizi ilettik. Tabiki yapılması gerekeni ilk fırsatta yapmaya gayret edeceğiz. Zaten normal zamanlarda da AK Başkanlarımızın vatandaşlarımızı ziyaret ederek varsa sorunlarını ve taleplerini dinlemeye ve gereğini yapmaya devam edeceklerdir. Başta Şanlıurfa'mıza sevdalı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere seçim süresince gayret gösteren partililere, oyları ve duaları ile destekleyen Şanlıurfalılara candan teşekkür ediyoruz" dedi.



"Şanlıurfa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz"



Şanlı kente yakışır şekilde hizmetlerini sürdüreceğini aktaran Yıldız, "Yeni göreve gelen AK Partili Belediye Başkanlarımız halkımıza hizmet etmeye, seçim süresince belirlediğimiz ve halkımıza açıkladığımız projelerimizi hayata geçirmeye gayret edeceklerdir. Bizler de takipçisi olacağız. "Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri, Kadın ve Gençlik Merkezleri, Spor Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Engelli ve Yaşlı Merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleşim birimlerine kadar götürmeye devam edeceğiz.Sosyal belediyecilik anlayışımızı, tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz.Sıfır Atık Projesini her kurumumuzda, her evimizde hayata geçireceğiz.Halkımızın ailesiyle huzur içinde vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği Millet Bahçelerini her ilçemizde yaygınlaştıracağız.Çevreye saygılı şehirler ile Rabbimizin bize emanet ettiği tabiat içinde, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sağlayacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

