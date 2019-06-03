Yıldız vatandaşların bayramını kutladı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik içerisinde bir bayramın geçmesini diledi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik içerisinde bir bayramın geçmesini diledi.



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldız, birlik, beraberlik mesajları vererek, "Rahmet, mağfiret ve cehennemden azad mevsimi olan bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bırakmanın ve mübarek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinicini hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar ki, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma bilincinin kuvvetlendiği önemli günlerdir. Bayramlar kardeşlik iklimini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimizi tazeleme günüdür. Dünyanın çeşitli bölgelerinde varlık mücadelesi veren, kan ve gözyaşı döken tüm kardeşlerimizin acıları bizlerinde acısıdır. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu mübarek günlerde sıkıntıda olan tüm İslam alemi için dua edip, hayatını kaybedenler için rahmet diliyorum. Bu duygularla başta Şanlıurfalı hemşerilerim olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; zulümlerin son bulması ümidiyle tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak

Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü

3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok