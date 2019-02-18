Son Dakika Haberleri: Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya 33 ilden 348 sporcu katıldı.

Büyük kadınlarda, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Esra Yıldız, 60 kiloda Satı Burcu, 64 kiloda Çağla Aluç, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Esmanur Koç, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı.

Yıldız kızlarda ise, 46 kiloda Yağmur Baba, 48 kiloda Gamze Soğuksu, 50 kiloda Ayşe Özdemir, 52 kiloda Nilay Yarençam, 54 kiloda Ebrar Sıla Öztürk, 57 kiloda Elif Yavuz, 60 kiloda Nisa Nur Erdem, 63 kiloda Zehra Ceren Tuncer, 66 kiloda İlayda Sıla Yurttan, 70 kiloda Ayşe Doğan, 75 kiloda Senanur Kocaoğlu, 80 kiloda Ece Asude Ediz ve +80 kiloda Elif Meryem Usta, altın madalyanın sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:40 Kaynak: AA

Spor
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