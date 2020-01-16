Yıldız ve küçük kızlar satrançta rakipsiz - Son Dakika
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Yıldız ve küçük kızlar satrançta rakipsiz

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney Beldesi Ortaokul öğrencileri, satrançta rakip tanımıyor.

Yıldız ve küçük kızlar satrançta rakipsiz, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney Beldesi Ortaokul öğrencileri, satrançta rakip tanımıyor.


Okul sporları satranç müsabakalarında, küçük kızlar ve yıldız kızlarda il birincisi olan Simavlı satranç ustalarının, Denizli'de yapılacak olan grup şampiyonasında Kütahya'yı temsil edeceği belirtildi.


Güney Ortaokulu Müdürü Erdoğan Yiğit, "Kütahya okul sporları küçükler satranç müsabakaları, Kütahya Gençlik Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda, il merkezi ve ilçelerden gelen okulların satranç takımlarıyla gerçekleştirildi. Merkez Atatürk Ortaokulu ile puanların eşit olması ve kura sonucu, Güney Ortaokulu küçük kızlar satranç takımı il birincisi olarak, Oğuzhan Başbudak, Berat Başbudak, Fatıma Özdemir ve Yılmaz Batu Yıldız'dan oluşan ekiple 25-30 Mart 2020 tarihlerinde Denizli'de bölge müsabakalarına katılacak. Yapılan müsabakalarda ise Güney Ortaokulu yıldız kızlar satranç takımı il birincisi oldu. Hazal Biradlı, Fatıma Ayyıldız, Beyza Koyun ve Nazife Ünlüer'den oluşan takımla, 25 Mart 2010 tarihinde Denizli'de başlayacak olan bölge müsabakalarında Kütahya ilini temsil edecek. Okulumuzdaki satranç takımlarını çalıştıran öğretmen Özkan Şaşkın'ı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz " dedi. - KÜTAHYA

Denizli, Kütahya, Simav, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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