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Yıldızdağı'nda karın tadına çıkarttılar - Son Dakika

Yıldızdağı'nda karın tadına çıkarttılar

01.01.2022 20:21

Yıldızdağı'nda karın tadına çıkarttılar Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi açılışına özel düzenlenen programda kayak severler karın tadına varıp gönüllerince eğlendi Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezinde sezon açılışına özel hazırlanan programlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yıldızdağı'nda karın tadına çıkarttılar

Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi açılışına özel düzenlenen programda kayak severler karın tadına varıp gönüllerince eğlendi

SİVAS - Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezinde sezon açılışına özel hazırlanan programlar renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en genç, en ekonomik ve ve e çok tercih edilen kayak merkezi olan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi, her seviyedeki pistleri ile 7'den 70'e tüm kayak severlere ev sahipliği yapıyor. Sivas'a 58 kilo metre mesafede bulunan kayak merkezi bu gece düzenlenen etkinliklerde renkli görüntülere sahne oldu. Gece kayağında ışıklı snowboard ve meşaleli kayak şovu ilgiyle izledi. Kayakçıların gösteri sırasında açtıkları dev Türk bayrağı izleyenlerden yoğun alkış aldı. Kayakçılar arasındaki Sivas Valisi Salih Ayhan, bir çok alanda olduğu gibi kayaktaki yeteneği ve performansı ile dikkat çekti. Çok sayıda kişi soğuğa rağmen gece konserinde hem müzik ziyafeti çekti hem de kar üzerinde oynayarak eğlendi. Kar üzerinde çekilen halay da görülmeye değerdi.

Bir çok kayak merkezinde bu özellik yok

Sivas Valisi Salih Ayhan ülkemizdeki bir çok kayak merkezinde gece kayağı imkanı bulunmadığını belirtip, "Sivas'ımızın yıldızı Yıldız Dağında sezon açılışını yaptık. Üniversite öğrencilerimizle, KYK'dan gelen misafirlerimizle, Gençlik Sporumuzun sporcuları ve diğer kulüplerimizin sporcularıyla, misafirlerimizle güzel bir havada güzel bir atmosferde sezonun açılışını gerçekleştirdik. İnşallah 15 gün sonra daha da gövde gösterisi şeklinde daha güzel bir açılış yapacağız ama bu sezon açılışı olmuş oldu. Gördüğünüz gibi çocuklarımızla evlatlarımız ile birlikte al bayrağımızla birlikte, meşalelerle bir iniş gerçekleştirmiş olduk. Biz herkesi buraya davet ediyoruz. Yıldız Dağı her yıl üstüne biraz daha koyarak iyi bir noktaya geliyor. Bu sene yoğun bir etkinlik yapacağız. Güzel bir gün gün güzel bir akşam. Gece kayağımızda var gördüğünüz gibi. Türkiye'nin birçok kayak merkezinde böyle bir imkan yoktur. Sivas'ımızın en modern en genç en ekonomik kayak merkezi olmasının altında yatan birçok sebepten de birisi gece kayağının olması. Yıldız dağı misafirlerini bekliyor." şeklinde konuştu.

Yıldızdağı'nda karın tadına çıkarttılar
Yıldızdağı'nda karın tadına çıkarttılar
Yıldızdağı'nda karın tadına çıkarttılar

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Toros Dağları, Türkiye, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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