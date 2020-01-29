Yıldızeli'de 90 öğrenci LGS kampına alındı - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Liselere Geçis Sistemi (LGS) Sınavı'na girecek 90 öğrenci kampa alındı.

Yıldızeli Milli Eğitim Müdürü Tuncay Baral, Pamukpınar Bölge Ortaokulunda kampa alınan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Baral, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Yıldızeli ilçesinde akademik başarıyı artırmak amacıyla ilk defa 8. sınıf öğrencileri için uygulamayı başlattıklarını dile getiren Baral, "Velilerimizin de destekleriyle sınava girecek 90 öğrencimiz, 7 öğretmenimizin nezaretinde kampa alındı." dedi.

Baral, bir hafta sürecek kampta öğrencilerin gündüzleri ders, akşamları ise etüt yapacaklarını belirterek, "Kamp bir farkındalık oluşturacak ve ilçede eğitim çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacaktır. İnşallah sınavda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz emeklerinin karşılığını alır." diye konuştu

Baral, ilçedeki eğitim seviyesinin artırılması için destek veren Kaymakam Furkan Atalık ve öğretmenlere teşekkür etti.