Yıldızeli, güreşte nefes kesti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yıldızeli, güreşte nefes kesti - Son Dakika Spor

Yıldızeli, güreşte nefes kesti

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bingöl ilinde yapılan serbest güreş müsabakalarında büyük başarı gösterip Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Yıldızeli, güreşte nefes kesti, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bingöl ilinde yapılan serbest güreş müsabakalarında büyük başarı gösterip Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ekim'de Türkiye genelinde yapılan İmam Hatip Liseler arası güreş müsabakalarında, Yıldızeli İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesinden 4 öğrenci kendi kilolarında birincilik elde ederek, 29-30 Kasım tarihleri arasında Bingöl'de yapılan serbest güreş müsabakalarına katıldı.


Bingöl'de ki serbest güreş müsabakalarında da kendi kilolarında Berkay Gür birinci, Burak Akar ikinci, Cebrail Üzümcü ikinci ve İsrafil Göktaş üçüncü oldu. Bu sonuçların ardından Sivas'a başarıyla dönen sporcular Nisan ayında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - SİVAS

Yıldızeli, Türkiye, Bingöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı

Son Dakika Haberleri
19:01 Galatasaray'dan Florya arazisi için açıklama! - Son Dakika Spor
18:46 Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı! - Son Dakika Spor
18:45 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Her zamankinden daha fazla destek istiyorum" - Son Dakika Spor
18:40 Galatasaray Kulübü, gayrimenkulleri ve hesaplarındaki hacizlerin kaldırıldığını açıkladı - Son Dakika Spor
18:28 Gençlerbirliği, Hollandalı sağ bek Van Beijnen'i transfer etti - Son Dakika Spor
18:25 Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı - Son Dakika Spor
16:17 Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:07:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıldızeli, güreşte nefes kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]