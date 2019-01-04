Yıldızeli Myo'da "Kariyer Günleri" Programı Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Genç Girişimciler Kulübü tarafından "Kariyer Günleri" programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Genç Girişimciler Kulübü tarafından "Kariyer Günleri" programı gerçekleştirildi.



İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat'ın konuşmacı olarak katıldığı programda, öğrencilere İŞKUR hakkında bilgi verildi.



Ülke genelinde en fazla ihtiyaç duyulan meslekleri, geleceğin mesleklerini ve girişimciler için verilen destekleri de anlatan Canpolat, İŞKUR'un öğrencilere yönelik mülakat teknikleri, öz geçmiş hazırlama gibi konularda ipucu verdi.





Canpolat, programında sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.



Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ali Çiçek, Hikmet Canpolat'a teşekkür etti.

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