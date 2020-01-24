Yıldızeli'nde 2 proje, ORAN tarafından kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldızeli'nde 2 proje, ORAN tarafından kabul edildi - Son Dakika

Yıldızeli'nde 2 proje, ORAN tarafından kabul edildi

7 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan 2 teknik destek projesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından kabul edildi.

Yıldızeli'nde 2 proje, ORAN tarafından kabul edildi, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan 2 teknik destek projesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından kabul edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Baral, AA muhabirine, kabul edilen projeler kapsamında ilçede görev yapan tüm kamu personeline protokol ve nezaket kuralları eğitimi verileceğini söyledi.

Baral, "Personelimizin mesleki yeterlilik

anlamında gelişmesi açısından ilçemizde görev yapan okul öncesi 30 öğretmenimize 'Çocuk ve Ergen Görüşmelerinde Tanıma Teknikleri' eğitimi verilecek." dedi.

Baral, ilçedeki eğitim seviyesinin artırılması için her zaman destek veren Kaymakam Furkan Atalık'a teşekkür etti.

Kaymakamlık, Yıldızeli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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