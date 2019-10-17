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Son Dakika Güncel Yıldızeli'nde eğitim masaya yatırıldı

Yıldızeli'nde eğitim masaya yatırıldı

1 saat önce

Yıldızeli Kaymakamı Ahmet Gökcecik ilçedeki eğitim seferberliği kapsamında okul müdürleriyle toplantı yaptı.

Yıldızeli'nde eğitim masaya yatırıldı, System.String[]

Yıldızeli Kaymakamı Ahmet Gökcecik ilçedeki eğitim seferberliği kapsamında okul müdürleriyle toplantı yaptı.

Yıldızeli Şehit Kadir Ateşoğlu İmam Hatip Ortaokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki eğitim seviyesinin arttırılması ve planlanan projeler konusunda müdürlerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Gökcecik, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin eğitim kalitesini artırmada en önemli unsur olduğunu belirterek, okul müdürlerinden, öğretmenlerin moral, motivasyon, azim ve şevkin sürekli dinamik ve yüksek tutulmasını istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Baral ise Yıldızeli'nde eğitim seviyesini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İlçede akademik eylem planı hazırladıklarını aktaran Baral, "Tüm okullarımızda planı uygulamaya koyduk. İl genelinde başlatılan eğitim seferberliği çalışması neticesinde ilçemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilimizin parlayan yıldızı olacaktır." dedi.

Yıldızeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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