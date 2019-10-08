Son Dakika Haberleri: Yıldızeli'nde "Evimiz Okulumuz" projesi başlatıldı
Son Dakika Güncel Yıldızeli'nde 'Evimiz Okulumuz' projesi başlatıldı

Yıldızeli'nde "Evimiz Okulumuz" projesi başlatıldı

47 dakika önce

Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci velilerine yönelik "Evimiz Okulumuz " adlı proje başlattı.

Yıldızeli'nde

Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci velilerine yönelik "Evimiz Okulumuz " adlı proje başlattı.

Yolkaya Ortaokulu'nda öğrenci velileriyle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Baral, velilere bilgiler vererek, projenin amacını anlattı.

Baral, öğrencinin eğitimde başarılı olması için okulun yanı sıra evindeki ortamın ve velilerin davranışlarının önemli olduğunu vurguladı.

Öğrenci ders çalışırken ebeveynlerin televizyon ve cep telefonuyla zaman kaybetmek yerine çocuğuyla ilgilenmesi gerektiğini belirten Baral, "İlçe merkez ve köylerimizdeki tüm okullarımızı gezerek velilerimize bu projeyi anlatacağız, öğrencilerimizin başarılı olması için ev ortamı ve velilerin olumlu davranışları çok önemli." dedi.

Yıldızeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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