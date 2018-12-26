Son Dakika Haberleri: Yıldızeli'nde Köy Minibüsü Devrildi: 9 Yaralı

Yıldızeli'nde Köy Minibüsü Devrildi: 9 Yaralı

2 saat önce

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, köy minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i öğretmen 9 kişi yaralandı.

Yıldızeli'nde Köy Minibüsü Devrildi: 9 Yaralı, System.String[]
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, köy minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i öğretmen 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Aşağı Çakmak köyü yakınlarındaki Çakmakbeli Mevkii'nde meydana geldi. Yusufoğlan köyünden Yıldızeli ilçesine yolcu taşıyan Yusuf Aydoğan'ın(62) kullandığı 58 YF 456 plakalı yolcu minibüsü, karlı yolda skontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Aydoğan ile yolcular Hamza Tanrıverdi (44), Musa Bircan (48), Gülsem Ateş (47), Mustafa Çetinkaya (77), Özden Bircan (46), Bekir Yılmaz (31), Nazmi Çakır (28) ve Mehmet Ateş (50) yaralandı. Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusufoğlan köyünde öğretmenlik yapan Nazmi Çakır ve Özden Bircan, Sivas'a sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, bir kısmının ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:01 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:16:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldızeli'nde Köy Minibüsü Devrildi: 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]