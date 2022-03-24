Yıldızeli'nde minikler "Orman Haftası" kapsamında fidan dikti - Son Dakika
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Yıldızeli'nde minikler "Orman Haftası" kapsamında fidan dikti

24.03.2022 15:20
Yıldızeli'nde minikler "Orman Haftası" kapsamında fidan dikti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde anaokulu öğrencileri "Orman Haftası" kapsamında fidan dikme etkinliğine katıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde anaokulu öğrencileri "Orman Haftası" kapsamında fidan dikme etkinliğine katıldı.

İlçe Orman İşletme Şefliğinin koordinesinde Yıldızeli Anaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Şeref Gülyer de katıldı.

Gülyer ile Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı videoyu izleyen minikler, daha sonra hazırlanan saksılara çam fidanlarını dikti.

Etkinliğin sonunda Gülyer, öğrencilere orman gönüllüsü rozeti taktı.

Okul müdürü Sefer Karaman, geçen yıl yaz aylarında yaşanan yangınların ormanların önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim planımızın içine yerleştirdiğimiz TEMA etkinlikleriyle çocuklarımız çevre koruma bilinci edindiler. Bugün İlçe Orman İşletme Şefliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz programla çocuklarımız ilk fidanlarını diktiler. Saksılara dikilen fidanlar büyüdükten sonra okul bahçesine nakledeceğiz. Fidanlar böylece çocuklarımızla büyüyecek ve toplamda okulumuza 40 çam ağacı kazandırmış olacağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldızeli'nde minikler 'Orman Haftası' kapsamında fidan dikti - Son Dakika


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