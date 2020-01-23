Yıldızeli'nde öğretmenler okulu boyadı - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir okulun öğretmenleri yarıyıl tatillerini okulun boyasını ve tamiratını yaparak geçiriyor.

Yıldızeli Anaokulu Müdürü Sefer Karaman, AA muhabirine, öğrencilerin temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin ve okul görevlilerinin yarıyıl tatilinde okulun boyası ve tamiratını yaptığını belirten Karaman, "Her şeyi devletten beklemenin doğru olmadığını düşündüğümüz için kendi aramızda karar alarak bu çalışmalara başladık. Okulumuzun boya ve bakımına para harcanacaktı, bakım için vereceğimiz işçilik parasını eğitim hizmetlerinde kullanmayı istedik." dedi.

Karaman, öğretmenlerin ve okul görevlisinin bu çalışmada gönüllü yer aldığını dile getirerek, "İşe koyulduk, inşallah yarıyıl tatili bitmeden okuldaki çalışmalarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Sefer Karaman, çalışmada görev alan öğretmenlere ve okul görevlisine teşekkür etti.