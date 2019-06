Yıldızeli'nde sağanak, sele yol açtı - 2 (TAMAMI)

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı, kaldırım taşları yerinden söküldü.İlçede öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren sağanak sele yol açtı. Sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları cadde ve sokaklardaki asfalt ve kaldırım taşlarını yerinden söktü. Yağmurun dinmesiyle birlikte ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçede ağırlıklı olarak Atatürk Caddesi , Can Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Göçmen Mahallesi sel nedeniyle zarar gördü. Sel sonrası ilçeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmazken, cadde ve sokaklar çamur içinde kaldı. Sivas Valisi Salih Ayhan da ilçeye gelerek Kaymakam Ahmet Gökçecik'ten bilgi aldı.'HERKES SEFERBER OLDU'Vali Ayhan, selin alt ve üst yapıya zarar verdiğini belirterek, "Son günlerde ani yağışlar hem alt yapı hem de üst yapı anlamında ciddi tahribata yol açtı. Bugün de Yıldızeli ilçesinde öğle saatlerinde bastıran ani yağışlarla ilçe merkezinde bazı bölgeleri tahrip etmiş. Üst yapıyı dağıtmış. 3 ev su altında kalmış. Birkaç iş yerine de maddi hasar vermiş. Çok şükür can kaybı yok. Rabbim daha büyüğünden, beterinden korusun. Herkes seferber oldu. Öncelikle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ani, yoğun yağışlar bekliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızı şimdiden uyaralım" dedi.

