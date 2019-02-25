Yıldızeli'nde Satranç Turnuvası Düzenlendi
1 saat önce
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde satranç turnuvası düzenlendiİlçe Kaymakamı Süleyman Bakan'ın hamlesiyle başlayan turnuva 10 yaş ve altı,14 yaş ve altı ile açık olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.
Sivas
'ın Yıldızeli
ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi
İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan'ın hamlesiyle başlayan turnuva 10 yaş ve altı,14 yaş ve altı ile açık olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular madalya ve ödülleri verildi.
Kaymakam Bakan turnuvanın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
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