Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize varana değin, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle, bu zorlu süreci lehimize çevirmeyi başaracağımıza olan inancımız tamdır" dedi.



Yıldızgörer, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası'nın korona virüs krizinin ekonomik etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla aldığı faiz indirimi kararı ve açıkladığı diğer tedbirleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Para politikasına yönelik alınan kararlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle, mali bir paketle desteklenmiş oldu. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimine sunmuş olduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Bu bağlamda, her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Zira virüs salgınının küresel etkileri, ekonominin bütün aktörlerinin topyekun bir mücadele içerisinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Bu zorlu süreci lehimize çevirmeyi başaracağımıza olan inancımız tamdır"



Başta FED olmak üzere, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının virüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla aldıkları genişleyici para politikası kararlarının ve diğer ilave tedbirlerin, kısa vadede piyasaları nispeten rahatlatmış olsa da küresel ekonominin resesyona gireceği bir senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğine işaret eden Yıldızgörer, "En olumlu senaryoda bile küresel ekonominin ciddi bir refah kaybına uğrayacağı aşikardır. Küresel ekonomi genelinde yatırımlarda risk iştahının azaldığı ve piyasaların nakde geçmek istediği bir ortamda, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize varana değin, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle, bu zorlu süreci lehimize çevirmeyi başaracağımıza olan inancımız tamdır. Bugün itibariyle 30 doların altına gerileyen petrol fiyatları, enerji faturamızın yükünü hafifleterek bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecektir" diye konuştu.



Yıldızgörer, hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararların, reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifleteceğini de belirterek şu ifadelerini kullandı; "Başta kritik sektörlerimize yönelik muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primi ertelemesi olmak üzere, kredi ve faizlerinin geri ödemelerinin kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin devam etmesi ve KGF'nin limitinin iki katına çıkarılarak KOBİ'lerimizin hizmetine sunulması gibi birçok sektör ve alana yönelik vergi düzenlemesinin yanı sıra, üretim, büyüme ve istihdamın korunmasını kapsayan bu tedbir ve teşvikler sayesinde, ekonomik aktivitede gözlenebilecek ilave bir yavaşlamanın önüne geçilecek ve Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir." - MERSİN