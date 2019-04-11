Yıldızgörer: "Yep Paketi Ülke Ekonomisi İçin Büyük Önem Taşıyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Yapısal Dönüşüm Adımları' paketinin ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Yapısal Dönüşüm Adımları' paketinin ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtti.



MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Yıldızgörer, Bakan Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YEP kapsamındaki Yapısal Dönüşüm Adımları paketinin, Türkiye'nin ekonomik hayatı için güzel gelişmelere vesile olmasının en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Yıldızgörer, "Yeni Ekonomi Paketi başta olmak üzere, ağustos ayından itibaren hazırlanan ekonomik tedbir ve reform çalışmalarının, MÜSİAD'ın içinde aktif olarak bulunduğu, iş dünyası temsilcileri ile istişareler ekseninde hazırlanmış olması, çoğulcu yönetim anlayışının hayata geçirilmesi adına oldukça önemli ve kritik bir yöntemdir. Bu husustaki tercihlerinden ve hassasiyetlerinden ötürü ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunarız" dedi.



MÜSİAD olarak sıklıkla dile getirdikleri kalemlerin bu pakette yer almasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Yıldızgörer, "Paket, ulusal refaha katkı sağlamak adına meselesi Türkiye olan her kesimin beraberlik duygusu içinde nasıl kenetlenebileceğini bir kez daha göstermiştir. Enflasyonla mücadelede arz-talep dengelerinin kapsamlı sektörel master planlar dahilinde ele alınması, vergi reformu gereksinimi, ekonomimizin en kritik dinamolarından biri olan tarımsal üretimde arz yanlı planlamaların hayata geçirilmesi, enflasyonla mücadelede gıda enflasyonunu önleme odaklı modelin benimsenmesi ve bu konuda kapsamlı çalışmaların başlatılması, konkordato ve kredi yapılandırma sorunlarının tüm tarafların optimum faydasını tesis edecek yasal çerçeveler içinde çözümlenmesi, sorunlu kredilerin bilanço dışı kaynaklara devredilmesi modelinde alternatif olarak sunulan Girişim Sermayesi Fonu ve Gayrimenkul Fonu modellerinin benimsenmesi, kıdem tazminatı meselesinde birleşik fon modeline geçilmesi, ihracat bazlı üretim modellerinde stratejik sektörlerin güncellenmesi ve kredilendirme sisteminde öncelikli hale getirilmesi, tarımda milli marka oluşturma stratejisinin benimsenmesi gibi hususların hayata geçirilmesi konusunda elimizden gelen tüm desteği MÜSİAD olarak vermeye hazır olduğumuzun altını tekrar çizeriz" ifadelerini kullandı.



Bankacılık sektörüne ilişkin atılması planlanan dönüşüm adımlarının da finans sektörüne yönelik sorunların çözümünde kritik bir misyon üstleneceğine işaret eden Yıldızgörer, şöyle devam etti: "Dolaylı vergilerin azaltılmasına yönelik adımlar, toplam gelirin toplumun her katmanında daha adil dağılmasında önemli bir fırsat oluşturacakken; kurumlar vergisinin azaltılması, reel sektörde rekabet unsurunun ön plana çıkmasını teşvik edecektir. Dönüşüm adımlarının sadece ekonomik alanla sınırlandırılmayıp eğitim, yargı, sosyal güvenlik, sosyal yaşam kalitesi gibi ekonomik ilerlemenin ön koşulu olan sahalara da atıf yapıyor olması ayrıca umut verici ve kapsamlı bir stratejidir. 4,5 yıl sürecek seçimsiz yönetim döneminde açıklanan Dönüşüm Adımları Paketinin, Türkiye'nin ihtiyacı olan kabuk değişiminin ilk safhası ve yeni hikayemizin ilk adımı olarak hepimize hayırlar getirmesini dileriz." - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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