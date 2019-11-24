'Yıldızlar altında Anadolu' fotoğrafları büyülüyor

Giresunlu fotoğraf sanatçıları Ahmet Kılıç, Engin Ayyıldız ve Hakan Aydın 'Yıldızlar altında Karadeniz' fotoğraflarının ardından 'Yıldızlar altında Anadolu' fotoğraf çekimlerine başladı.



Meteor yağmuru, yıldız ve gece fotoğrafçılığı alanında çalışmalar yapan Ahmet Kılıç, Engin Ayyıldız ve Hakan Aydın son olarak Kayseri ve Sivas'ta yıldız fotoğraflamak için kamp kurdu. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Kılıç, amaçlarının Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kültürel çalışmalar yapmak olduğunu belirtti. Kılıç, "Fotoğraf çekmek ayrı bir tutku, gece fotoğrafı çekmek daha ayrı bir duygu çünkü yıldızlara yakın olduğunuzu hissediyorsunuz. Biz hem bu işten zevk almak hem de kültürel ve turizm alanlarımızı yıldızlar altındaki görüntülerini ortaya çıkarmak istiyoruz buda bizi mutlu ediyor" dedi.



Çeşitli bölgelerde çekimlere devam edeceklerini söyleyen fotoğraf sanatçısı Hakan Aydın ise, Türkiye'nin yıldız fotoğrafçılığında önemli bir ülke olduğunu kaydetti. - GİRESUN